«Есть общие интересы, задачи, и они пытаются их совместно решить. Я хорошо знаю характер Матвея — он очень компанейский товарищ, умеет атмосферу налаживать и поддерживать. Лучшими друзьями они с Доннаруммой вряд ли стали, но в том, что внутри вратарской команды стало больше уважения, я уверен. Когда команда идёт за титулом, важен вклад любого игрока. Амбиции играть — это нормально, но, когда не попадаешь в заявку, ты должен и дальше стремиться быть полезным команде. Чемпионаты и кубки часто выигрывают не те команды, которые выше классом, а те, в которых коллектив здоровее, сплочённее», — заявил Антонюк «Чемпионату».
Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года. С тех пор он успел сыграть пятнадцать матчей во всех турнирах. В шести из них 26-летний вратарь не пропустил ни одного мяча. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Джанлуиджи Доннарумма, в свою очередь, выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. В текущем сезоне итальянец принял участие в 36 матчах за свой клуб, из которых десять отстоял на «ноль». Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, что «Пари Сен-Жермен» уже досрочно стал чемпионом Лиги 1, а также вышел в финал Кубка Франции и полуфинал Лиги чемпионов.
Антонюк: Сафонов и Доннарумма вряд ли стали друзьями, но уважения между ними стало больше
Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк поделился мнением о взаимодействии российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова с Джанлуиджи Доннаруммой.
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