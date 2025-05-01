- Это старое повреждение, поэтому будем надеяться, что он восстановится оперативно. Пока рано подводить какие-то итоги сезона, потому что еще идут игры и все возможно. Может быть, еще будет улучшение, и Александр сможет сыграть в каком-то матче.
Напомним, ранее главный тренер "Монако" Ади Хюттер сообщил, что российский полузащитник Александр Головин больше сможет сыграть в текущем сезоне из-за травмы приводящей мышцы бедра.
В нынешнем сезоне Головин отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей в 29 матчах за монегасков во всех турнирах.
До окончания текущего розыгрыша чемпионата Франции "Монако" осталось провести три тура.
Источник: "СЭ"
Агент считает, что у Головина еще есть шанс выйти на поле в этом сезоне
Агент Александр Клюев, работающий с полузащитником "Монако" Александром Головиным, прокомментировал серьезность травмы игрока.
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