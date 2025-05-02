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Сёмин считает, что Кузяеву надо продолжать бороться за место в составе "Гавра"

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин заявил, что российскому полузащитнику "Гавра" Далеру Кузяеву стоит продолжить бороться за попадание в состав французской команды.
Фото: ФК "Гавр"
"Кузяев - волевой и очень работоспособный футболист. Его техника находится на хорошем уровне. Ему надо продолжать бороться за место в составе "Гавра". У всех бывают неудачные периоды, каждый может попасть в резерв", - сказал Сёмин Metaratings.

Кузяев выступает за "Гавр" с июля 2023 года, его контракт истекает в июне. В нынешнем сезоне россиянин сыграл лишь в 13 матчах команды во всех турнирах, забив один гол. Всего за французский клуб футболист провел 46 игр за два года, в которых отметился 4 забитыми мячами и двумя ассистами.

"Гавр" идет в зоне вылета в турнирной таблице, занимая 16-е место в чемпионате Франции.

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