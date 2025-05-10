"Состояние Головина? Восстановление проходит положительно, Александр тренируется по индивидуальной программе. Опираясь на слова медицинского штаба "Монако", возможно, он еще сможет выйти на поле в этом сезоне", - цитирует Клюева Sport24.
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 25 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 32-х сыгранных туров "Монако" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 58-ю набранными очками в своем активе.
Агент: возможно, Головин еще выйдет на поле в этом сезоне
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии своего клиента.
Фото: ФК "Монако"