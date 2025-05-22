"Мы находимся в процессе оценки нашего сезона и подведения итогов. На сегодняшний день трансферное окно еще не открыто, и обсуждения пока не актуальны", - цитирует Эль-Харразе "СЭ".
В текущем сезоне Далер Кузяев провел за "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и отметился 1 забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего россиянина в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.
По итогам сезона "Гавр" занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции и избежал вылета из Лиги 1.
В "Гавре" высказались о будущем Далера Кузяева
Технический директор "Гавра" Мохамед Эль-Харразе прокомментировал будущее Далера Кузяева.
Фото: ФК "Гавр"