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В "Гавре" высказались о будущем Далера Кузяева

Технический директор "Гавра" Мохамед Эль-Харразе прокомментировал будущее Далера Кузяева.
Фото: ФК "Гавр"
"Мы находимся в процессе оценки нашего сезона и подведения итогов. На сегодняшний день трансферное окно еще не открыто, и обсуждения пока не актуальны", - цитирует Эль-Харразе "СЭ".

В текущем сезоне Далер Кузяев провел за "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и отметился 1 забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего россиянина в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.

По итогам сезона "Гавр" занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции и избежал вылета из Лиги 1.

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