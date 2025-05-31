- Был какой-то момент, когда Доннарумма совершал много ошибок. Но в дальнейшем он просто выручал "ПСЖ", и его нельзя было не ставить. При этом тренер дает Сафонову играть. 17 матчей для вратаря, который только пришел, — это великолепный результат, тем более что Матвей в них очень достойно выглядел.
Матвей Сафонов покинул "Краснодар" и подписал контракт с "Пари Сен-Жермен" летом 2024 года. Стороны заключили трудовое соглашение до 30 июня 2029-го. В своем первом сезоне во Франции 25-летний голкипер принял участие в 17 матчах за парижскую команду во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и 7 раз оставил ворота в неприкосновенности. В составе "ПСЖ" российский вратарь стал чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Источник: "СЭ"
Семин - о Сафонове в "ПСЖ": 17 матчей для вратаря, который только пришел, - это великолепный результат
Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин высказался о первом сезоне вратаря Матвея Сафонова в "ПСЖ".
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