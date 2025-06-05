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Кафанов: Сафонов за год в "ПСЖ" стал большим вратарем высокого европейского класса

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: GETTY IMAGES
— За этот год Сафонов стал большим вратарем высокого европейского класса уровня топ?клубов континента?

— Да. Это несомненно. Для начала он уже туда попал. Это уже большой плюс. Понятно было, что на старом багаже там не продержишься. Ему нужно было прибавлять и выходить на тот уровень — уровень лучших клубов Лиги чемпионов. Он вышел, - приводит слова Кафанова "Матч ТВ".

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В прошлом сезоне российский голкипер провел за парижский клуб во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 голов и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 20 миллионов евро.

Напомним, что Матвей Сафонов вызван в расположение сборной России на июньские сборы. Завтра, 6 июня, национальная команда России проведет домашний товарищеский матч с Нигерией, также в июне команда Валерия Карпина сыграет на выезде с Белоруссией.

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