"Мы эту тему вообще с ним не обсуждали. Наоборот, говорили о том, что у него все идет нормально. Слухи остаются слухами. Мы оценивали прошедший сезон, проанализировали его — как начинался сезон, как потихоньку он почувствовал тренировочный процесс. Как он адаптировался, стал давать интервью на французском", - цитирует Кафанова "РБ Спорт".
Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Ранее в СМИ появилась информация, что российский голкипер в летнее трансферное окно может покинуть парижский клуб и уйти в аренду.
В минувшем сезоне россиянин провел за парижан во всех турнирах 17 матчей, в которых суммарно пропустил 13 мячей и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах. В составе "ПСЖ" Матвей Сафонов стал чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны, и победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Кафанов: у Сафонова в "ПСЖ" все нормально
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафонов прокомментировал возможный уход Матвея Сафонова из "ПСЖ".
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