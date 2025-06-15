Фабрицио Романо: "ПСЖ" согласовал контракт с украинцем Забарным

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о согласовании контракта между "ПСЖ" и украинским защитником Ильей Забарным.

Фото: Getty Images

По сообщению источника, стороны обговорили детали будущего пятилетнего соглашения с игроком. Парижанам осталось договориться с "Борнмутом", владеющим правами на игрока, о сумме трансфера.



Ранее во французских СМИ заявляли, что в случае перехода Забарного российскому вратарю Матвею Сафонову придется покинуть "ПСЖ". При этом сам голкипер опроверг данные слухи.