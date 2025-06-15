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Фабрицио Романо: "ПСЖ" согласовал контракт с украинцем Забарным

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о согласовании контракта между "ПСЖ" и украинским защитником Ильей Забарным.
Фото: Getty Images
По сообщению источника, стороны обговорили детали будущего пятилетнего соглашения с игроком. Парижанам осталось договориться с "Борнмутом", владеющим правами на игрока, о сумме трансфера.

Ранее во французских СМИ заявляли, что в случае перехода Забарного российскому вратарю Матвею Сафонову придется покинуть "ПСЖ". При этом сам голкипер опроверг данные слухи.

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