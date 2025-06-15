По сообщению источника, стороны обговорили детали будущего пятилетнего соглашения с игроком. Парижанам осталось договориться с "Борнмутом", владеющим правами на игрока, о сумме трансфера.
Ранее во французских СМИ заявляли, что в случае перехода Забарного российскому вратарю Матвею Сафонову придется покинуть "ПСЖ". При этом сам голкипер опроверг данные слухи.
Фабрицио Романо: "ПСЖ" согласовал контракт с украинцем Забарным
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о согласовании контракта между "ПСЖ" и украинским защитником Ильей Забарным.
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