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Погребняк высказался о значении прихода Погба в "Монако" для Головина

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал подписание "Монако" контракта с экс-полузащитником сборной Франции Полем Погба.
Фото: Getty Images
- С точки зрения популяризации чемпионата Франции и монегасков переход такой легенды, как Погба - однозначный плюс. Здорово, что "Монако" дал шанс человеку, который не играл продолжительное время. Как говорится, мастерство не пропьёшь. Но надо дать время человеку, чтобы он обрёл былые кондиции. А для Головина это конкуренция и более статусная позиция в клубе, когда приходят такие игроки, - передаёт слова Погребняка "Чемпионат".

Ранее стало известно, что выступающий во французской Лиге 1 "Монако" подписал двухлетний контракт с 32-летним полузащитником Полем Погба, который в 2018 году на Чемпионате мира в России стал чемпионом мира в составе сборной Франции. С сентября 2023 года футболист был отстранён от соревнований за употребление допинга, изначально двухгодичная дисквалификация была впоследствии сокращена до 18 месяцев, её срок истёк в марте 2025 года.

29-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин выступает за "Монако" с июля 2018 года.

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