- Многое зависит от формы Погба - он же пропустил достаточно много. Но очень интересно посмотреть, как Поль будет выглядеть. Очевидно, что он наберёт форму, ведь ему всего 32 года. У него будет огромное желание играть. Его возвращение в футбол будет очень интересным, особенно для французского футбола. Что касается связки с Головиным - Саша в последнее время находится в запасе из-за травм и других причин, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что выступающий во французской Лиге 1 "Монако" подписал контракт сроком на два года с 32-летним экс-полузащитником сборной Франции Полем Погба. С сентября 2023 года Погба отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, её срок истёк в марте 2025 года.
В составе монегасков выступает 29-летний российский атакующий полузащитник Александр Головин, который стал игроком "Монако" в июле 2018 года.
Мостовой высказался о подписании "Монако" Погба после допинговой дисквалификации
Экс-полузащитник "Кана" и "Страсбура" Александр Мостовой прокомментировал соглашение полузащитника Поля Погба с "Монако".
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