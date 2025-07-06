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Семин: Доннарумма сильнее Сафонова по всем параметрам - это объективный факт

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что Матвей Сафонов уступает по уровню игры Джанлуиджи Доннарумме в "ПСЖ".
Фото: IMAGO
"Доннарумма сильнее Сафонова по всем параметрам — это объективный факт. Разве тренер топ-уровня станет ставить в ворота игрока, уступающего конкуренту? Конечно, нет", - сказал Семин "Чемпионату".

При этом специалист отметил, что несмотря на отсутствие постоянной игровой практики, российский вратарь принял верное решение в плане повышения своих профессиональных качеств.

Сафонов за "ПСЖ выступает с лета прошлого года. За прошедший сезон голкипер провел 17 матчей, в которых пропустил 13 голов, семь раз оставив ворота "сухими". На проходящем в США клубном чемпионате мира-2025 россиянин на поле не выходил, при этом "ПСЖ" добрался до полуфинала турнира.

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