"Восстановление проходит положительно. Через определенное время будет работать в общей группе. Сейчас он работает с мячом, но с ограничениями. Но скоро будет работать уже в общей группе", — сказал Александр Клюев в интервью "СЭ".
Напомним, 13 сентября 2025 года Александр Головин не принял участие в матче Лиги 1 против "Осера" из-за мышечного дискомфорта. Дополнительное исследование выявило, что у полузащитника "Монако" более серьезное повреждение в области задней поверхности правого бедра.
В нынешнем сезоне Александр Головин провел 3 матча за "Монако". В составе сборной России полузащитник провел полный матч против сборной Катара, отметившись забитым мячом.
Агент Головина рассказал о состоянии здоровья полузащитника
Футбольный агент Александр Клюев рассказал о восстановлении полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: GETTY IMAGES