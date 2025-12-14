Первый тренер Сафонова: небольшая осечка - и Матвея сразу заменят

"Конечно, доверие тренерского штаба "ПСЖ" к Сафонову поднялось. И так будет после каждый игры, они для Матвея как экзамен. Но небольшая осечка — и его сразу заменят. Шевалье подписывали с условием, что он будет основным вратарём, будет постоянно в стартовом составе. Пока они могут сказать, что он не набрал форму, и поставить Матвея. Будет здорово. Но Матвей в "ПСЖ" как сапёр, ошибаться нельзя", - цитирует Чистякова "Чемпионат".
Вчера, 13 декабря, "ПСЖ" одержал выездную победу над "Метцем" в матче 16 тура Лиги 1 со счетом 3:2. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил два мяча. После 16 сыгранных туров парижане лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 набранными очками в своем активе.
Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года, контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2029 года. Всего в текущем сезоне российский голкипер вышел на поле в 3 встречах, пропустил 2 мяча и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 18 миллионов евро.
Фото: GETTY IMAGES