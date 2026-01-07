Кавазашвили: Сафонов - сильный голкипер, но его еще надо учить играть

"Матвей Сафонов — сильный голкипер, но его ещё надо учить играть. И это касается не только Сафонова — это проблема всех вратарей в мире. Сегодня их приучили к перепасовке в штрафной, когда защитники через вратаря разыгрывают мяч, угрожая своей же команде. Это ужасно", - цитирует Кавазашвили "Советский Спорт".
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В текущем сезоне россиянин провел за парижан во всех турнирах четыре матча, пропустил три мяча и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего голкипера в 15 миллионов евро.
Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Global Look Press