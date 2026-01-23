"ПСЖ" победил "Осер" и вышел на первое место в Лиге 1

"ПСЖ" увёз три очка из Осера, победив хозяев в матче 19-го тура чемпионата Франции со счётом 1:0.

Фото: Getty Images

Исход встречи решил эпизод на 79-й минуте: Брэдли Барколя отправил мяч в ворота после передачи Усмана Дембеле.



Команда Луиса Энрике продлила успешную серию в Лиге 1 до пяти побед подряд. Парижане набрали 45 очков и поднялись на первое место в таблице.



"Осер" продолжает неудачную полосу - это уже четвёртое поражение подряд. С 12 очками команда занимает 17-ю строчку чемпионата Франции.

