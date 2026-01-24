"Ланс" уступил "Марселю" и остался вторым в чемпионате Франции

"Марсель" одержал домашнюю победу над "Лансом" в игре 19-го тура чемпионата Франции.

Фото: Лига 1

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Ключевым игроком матча стал Амин Гуири, оформивший дубль. Ещё один мяч за "Марсель" забил Итан Нванери. "Ланс" сумел ответить только голом Райана Фофана, но на общий результат это уже не повлияло.



Благодаря этому успеху "Марсель" набрал 38 очков и идёт третьим в таблице Лиги 1. "Ланс" остаётся на второй строчке с 43 баллами и отстаёт от лидирующего "ПСЖ" на два очка.

