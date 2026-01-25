Матчи Скрыть

Французский журналист: непонятно, даст ли Энрике шанс Сафонову после восстановления от травмы

Журналист L'Equipe Жозе Барросо высказался о конкуренции голкиперов "ПСЖ".
"Пока непонятно, даст ли Луис Энрике шанс Матвею Сафонову после восстановления от травмы. Да, Матвей хорошо проявил себя в последних матчах, но и Люка Шевалье не считают плохим вратарем. Несомненно, парижане ожидают большего от француза, но "ПСЖ" — сложный клуб, где непросто себя проявить и нужно время на адаптацию", - цитирует Барросо "РБ Спорт".

В текущем сезоне Матвей Сафонов провел за "ПСЖ" во всех турнирах четыре матча, пропустил три мяча и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. В середине декабря прошлого года российский голкипер получил повреждение - у него был диагностирован перелом руки. Контракт россиянина с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

