"Шансы есть всегда. Как сказал Андрей Лунев мне "в футболе все меняется очень быстро", - приводит слова Лещука "РБ Спорт".
В текущем сезоне Матвей Сафонов провел за "ПСЖ" во всех турнирах четыре матча, пропустил три мяча и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. В середине декабря прошлого года российский голкипер получил повреждение - у него был диагностирован перелом руки. Контракт россиянина с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Лещук рассказал, есть ли у Сафонова шансы стать основным голкипером в "ПСЖ"
Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук оценил шансы Матвея Сафонова стать основным вратарем в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"