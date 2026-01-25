Главный тренер сборной России считает Головина лучшим игроком в "Монако"

"Возможности для роста есть, в любой команде. У "Монако" сейчас не лучший сезон из последних. Но может все наладиться, Головин сейчас лучший игрок. Даже в игре с "Реалом" он выделялся", - цитирует Карпина "СЭ".
В сезоне-2025/26 Александр Головин вышел на поле в составе "Монако" в 20 встречах и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Контракт россиянина с монегасками истекает летом 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 18 миллионов евро.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника "Монако" Александра Головина.
