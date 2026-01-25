Канчельскис: все понимают, что Головину надо уходить из "Монако"

"Все понимают, что Саше надо уходить из "Монако". И он понимает это. Но если нет предложений, то куда уходить? Значит, в "Монако" надо играть, побеждать, пытаться проявить себя, чтобы появилось хорошее предложение", - цитирует Канчельскиса "СЭ".
В сезоне-2025/26 Александр Головин вышел на поле в составе "Монако" в 20 встречах и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Контракт россиянина с монегасками истекает летом 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 18 миллионов евро.
По итогам 19 сыгранных туров "Монако" располагается на десятой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 24 набранными очками в своем активе.
