Футболист "Зенита" объяснил, почему больше всех в команде его удивляет Вендел

Полузащитник "Зенита" Даниил Кондаков рассказал, чем его удивляет Вендел.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Кондакова, Вендел - невероятно сильный футболист, который оказывается в нужном месте на поле и всегда владеет мячом.

-Он невероятно сильный футболист. Иногда ты даже понять его не можешь.
Смотришь — и кажется, что он вроде ничего не делает. Или бежит не в ту сторону, где мяч. А потом через несколько секунд он прилетает туда, где будет Вендел. За этим кроется сумасшедшее мастерство, - цитирует Кондакова "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Вендел провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 1+3 по системе "гол+пас". Полузащитник выступает за петербуржцев с октября 2020 года, его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2028/29.

В составе петербуржцев Вендел четыре раза становился чемпионом России и завоевывал Кубок страны. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 15 миллионов евро.

