В руководстве "Ростова" высказались о возможной продаже Вахании

- Трансферных запросов в клуб не поступало.У нас в составе играют 20 с лишним футболистов. Если за какого-то из них дадут хорошие деньги, которые нас устроят, тогда почему бы не пойти на сделку? - цитирует Гончарова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Илья Вахания провел за "Ростов" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее сообщалось, что несколько топ-клубов Российской Премьер-Лиги заинтересованы в трансфере Вахании в зимнее трансферное окно.