Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен

В руководстве "Ростова" высказались о возможной продаже Вахании

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров высказался о возможной продаже Ильи Вахании.
Фото: ФК "Ростов"
Гончаров заявил, что в клуб не поступало трансферных предложений по Вахании, однако "Ростов" готов продать игрока при хорошем предложении.

- Трансферных запросов в клуб не поступало.
У нас в составе играют 20 с лишним футболистов. Если за какого-то из них дадут хорошие деньги, которые нас устроят, тогда почему бы не пойти на сделку? - цитирует Гончарова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Илья Вахания провел за "Ростов" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что несколько топ-клубов Российской Премьер-Лиги заинтересованы в трансфере Вахании в зимнее трансферное окно.

