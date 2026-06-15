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Ари рассказал о планах на будущее

Экс-форвард "Краснодара" Ари рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Торпедо"
По словам Ари, он планирует жить в России и готов к предложениям по работе.

- Есть планы поехать в Бразилию, потом на чемпионат мира, посетить пару матчей. Потом вернусь в Россию.
Жить остаюсь в России. Всегда готов к работе, жду предложений, - цитирует Ари "РБ Спорт".

Напомним, что Ари выступал за "Краснодар", московский "Локомотив" и столичный "Спартак", также на его счету два матча в составе национальной команды России. Ранее он занимал пост спортивного директора в "Торпедо" и покинул клуб в мае текущего года, с 2022 по 2024 год Ари был президентом бразильского "Атлетико Сеаренсе".

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