Ари рассказал о планах на будущее

- Есть планы поехать в Бразилию, потом на чемпионат мира, посетить пару матчей. Потом вернусь в Россию.
Жить остаюсь в России. Всегда готов к работе, жду предложений, - цитирует Ари "РБ Спорт".
Напомним, что Ари выступал за "Краснодар", московский "Локомотив" и столичный "Спартак", также на его счету два матча в составе национальной команды России. Ранее он занимал пост спортивного директора в "Торпедо" и покинул клуб в мае текущего года, с 2022 по 2024 год Ари был президентом бразильского "Атлетико Сеаренсе".