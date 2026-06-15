Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кот-д`Ивуар
1 - 0 1 0
ЭквадорЗавершен
Швеция
5 - 1 5 1
ТунисЗавершен
Испания
19:00
Кабо-ВердеНе начат
Бельгия
22:00
ЕгипетНе начат

Файзуллаев ответил, жалеет ли он об уходе из ЦСКА

Полузащитник "Истанбул Башакшехир" Аббосбек Файзуллаев ответил, жалеет ли он об уходе из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Файзуллаева, он ни о чем не жалеет.

- Ни о чём не жалею, всё, что ни делается, — к лучшему. Сам переход был очень сложным. Вначале клуб не смог меня заявить, и я потерял недели три, что ли.

Тренироваться с командой не мог, работал сам. И это сказалось на моём физическом состоянии, из-за этого, думаю, и начались повреждения, - приводит слова Файзуллаева "СЭ".

Аббосбек Файзуллаев перешел из ЦСКА в турецкий "Истанбул Башакшехир" летом 2025 года за 7,5 миллионов евро и подписал контракт до конца июня 2030 года. За красно-синих вингер выступал с 2023 года, а ранее был игроком узбекского "Пахтакора".

В составе турецкого клуба футболист вышел на поле в 26 матчах во всех турнирах и записал на свой счет четыре забитых мяча и семь результативных передач. Его рыночная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится