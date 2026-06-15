Файзуллаев ответил, жалеет ли он об уходе из ЦСКА

- Ни о чём не жалею, всё, что ни делается, — к лучшему. Сам переход был очень сложным. Вначале клуб не смог меня заявить, и я потерял недели три, что ли.
Тренироваться с командой не мог, работал сам. И это сказалось на моём физическом состоянии, из-за этого, думаю, и начались повреждения, - приводит слова Файзуллаева "СЭ".
Аббосбек Файзуллаев перешел из ЦСКА в турецкий "Истанбул Башакшехир" летом 2025 года за 7,5 миллионов евро и подписал контракт до конца июня 2030 года. За красно-синих вингер выступал с 2023 года, а ранее был игроком узбекского "Пахтакора".
В составе турецкого клуба футболист вышел на поле в 26 матчах во всех турнирах и записал на свой счет четыре забитых мяча и семь результативных передач. Его рыночная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.