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Экс-игрок "Зенита": "Краснодар" - это шедевр, у них совсем другой подход

Бывший игрок "Зенита" Юрий Желудков высказался о выступлении команд в прошедшем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Юрий Желудков заявил, что ему очень нравится "Краснодар".

"Краснодар" - это шедевр. Мне очень нравится эта команда. Даже больше, чем "Зенит". У них совсем другой подход.
Не то что в "Зените", где поставят два состава и будут выигрывать. А здесь пацаны борются, их 15 человек, в итоге калечатся", - сказал Желудков "Чемпионату".

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" занял первое место в турнирной таблице, набрав 68 очков в 30 матчах. Подопечные Мурада Мусаева расположились на второй строчке в чемпионате, отстав от сине-бело-голубых на два балла.

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