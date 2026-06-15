Экс-игрок "Зенита": "Краснодар" - это шедевр, у них совсем другой подход

"Краснодар" - это шедевр. Мне очень нравится эта команда. Даже больше, чем "Зенит". У них совсем другой подход.Не то что в "Зените", где поставят два состава и будут выигрывать. А здесь пацаны борются, их 15 человек, в итоге калечатся", - сказал Желудков "Чемпионату".
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" занял первое место в турнирной таблице, набрав 68 очков в 30 матчах. Подопечные Мурада Мусаева расположились на второй строчке в чемпионате, отстав от сине-бело-голубых на два балла.