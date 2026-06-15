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Ташуев - о Батракове в "ПСЖ": пока рановато

Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Ташуева, Батракову пока что рано переходить в "ПСЖ".

- Он много забивал из опорной зоны, но сейчас ее контролируют. И здесь ему уже не хватает индивидуальных качеств однозначно.
Верить ли в "ПСЖ"? Как меня учила моя мама, всегда надо верить в хорошее. Но объективно — пока рановато, - цитирует Ташуева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков попал в сферу интересов французского "ПСЖ". Французские медиа сообщили, что парижане отказались от трансфера россиянина в пользу других кандидатов.

В минувшем сезоне Батраков вышел на поле в 36 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

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