Стало известно, в какой клуб перейдёт вратарь "ПСЖ" Шевалье - источник

Вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье находится в сфере интересов итальянского клуба.

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По информации Jeunesfooteux, интерес к французскому голкиперу проявляет "Ювентус". Туринский клуб находится в поисках усиления вратарской позиции.



Источник утверждает, что шансы Шевалье на регулярную игровую практику в "ПСЖ" заметно снизились после того, как Матвей Сафонов был определён первым номером команды на следующий сезон.



Сообщается, что в случае начала переговоров "Ювентус" постарается оформить переход в формате аренды с последующим правом выкупа. Такой вариант позволит туринцам оценить игрока в течение сезона без серьёзных финансовых затрат.