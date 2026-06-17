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Стало известно, в какой клуб перейдёт вратарь "ПСЖ" Шевалье - источник

Вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье находится в сфере интересов итальянского клуба.
Фото: Getty Images
По информации Jeunesfooteux, интерес к французскому голкиперу проявляет "Ювентус". Туринский клуб находится в поисках усиления вратарской позиции.

Источник утверждает, что шансы Шевалье на регулярную игровую практику в "ПСЖ" заметно снизились после того, как Матвей Сафонов был определён первым номером команды на следующий сезон.

Сообщается, что в случае начала переговоров "Ювентус" постарается оформить переход в формате аренды с последующим правом выкупа. Такой вариант позволит туринцам оценить игрока в течение сезона без серьёзных финансовых затрат.

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