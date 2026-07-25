"Динамо" - "Крылья Советов": стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ
"Динамо" и "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ.
Сегодня, 25 июля, состоится матч между московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов" в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
По итогам прошедшего сезона чемпионата России "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. "Крылья Советов" финишировали на одиннадцатой строчке с 32 баллами в своем активе.