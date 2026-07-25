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"Спартак" - "Родина": где и когда смотреть матч 1-го тура РПЛ

На каком канале и во сколько смотреть матч первого тура РПЛ между "Спартаком" и "Родиной".
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 25 июля, состоится матч первого тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и "Родиной". Встреча пройдет на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Прямая трансляция игры будет доступна на канале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.

По итогам прошедшего сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. "Родина" заработала повышение в классе, финишировав на первой строчке в Первой лиге.

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