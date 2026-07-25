"Спартак" - "Родина": где и когда смотреть матч 1-го тура РПЛ

Сегодня, 25 июля, состоится матч первого тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и "Родиной". Встреча пройдет на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
Прямая трансляция игры будет доступна на канале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.
По итогам прошедшего сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. "Родина" заработала повышение в классе, финишировав на первой строчке в Первой лиге.