Матчи Скрыть

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
Астон ВиллаНе начат

Гасилин - о продлении контракта Барко со "Спартаком": это намерение выиграть чемпионство

Экс-футболист "Зенита" Алексей Гасилин высказался о возможном продлении контракта Эсекьеля Барко со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Гасилина, продление контракта с Барко будет говорить о чемпионских амбициях "Спартака".

- Это намерение выиграть в ближайшие годы чемпионство. "Спартак" это может сделать.

У них подбирается шикарный состав, который способен решать самые высокие задачи. Они усилили слабые позиции. Новый контракт с Барко должен успокоить болельщиков, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".

Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 77 матчей и записал на свой счет 23 забитых мяча и 19 результативных передач. Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляют аргентинские клубы, и Барко не против вернуться в Южную Америку.

Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро, контракт Барко с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, что столичный клуб достиг соглашения с футболистом по новому соглашению и о нем будет объявлено в ближайшее время.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится