Гасилин - о продлении контракта Барко со "Спартаком": это намерение выиграть чемпионство

- Это намерение выиграть в ближайшие годы чемпионство. "Спартак" это может сделать.
У них подбирается шикарный состав, который способен решать самые высокие задачи. Они усилили слабые позиции. Новый контракт с Барко должен успокоить болельщиков, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".
Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 77 матчей и записал на свой счет 23 забитых мяча и 19 результативных передач. Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляют аргентинские клубы, и Барко не против вернуться в Южную Америку.
Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро, контракт Барко с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, что столичный клуб достиг соглашения с футболистом по новому соглашению и о нем будет объявлено в ближайшее время.