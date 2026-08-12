Радимов ответил, кем должен усилиться ЦСКА

- ЦСКА обязательно нужно усилить атакующую линию, потому что голы даются с огромным трудом.
А команда претендует на серьезные места, включая золотые медали. Во всяком случае, клуб так себя позиционирует, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно ЦСКА приобрел у калининградской "Балтики" голкипера Максима Бориско. Сообщается, что клуб интересовался форвардом Мирлиндом Даку, однако албанец перешел в московский "Спартак".
После трех сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с пятью набранными очками в своем активе. В четвертом туре РПЛ красно-синие сыграют на домашнем стадионе с воронежским "Факелом".