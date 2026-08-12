Матчи Скрыть

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
Астон ВиллаНе начат

Радимов ответил, кем должен усилиться ЦСКА

Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов рассказал, какую линию необходимо усилить ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Радимова, ЦСКА нужно усилить атакующую линию.

- ЦСКА обязательно нужно усилить атакующую линию, потому что голы даются с огромным трудом.

А команда претендует на серьезные места, включая золотые медали. Во всяком случае, клуб так себя позиционирует, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

В летнее трансферное окно ЦСКА приобрел у калининградской "Балтики" голкипера Максима Бориско. Сообщается, что клуб интересовался форвардом Мирлиндом Даку, однако албанец перешел в московский "Спартак".

После трех сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с пятью набранными очками в своем активе. В четвертом туре РПЛ красно-синие сыграют на домашнем стадионе с воронежским "Факелом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится