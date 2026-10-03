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Экс-тренер "Акрона": Дзюба близок к Господу с точки зрения обращения с людьми

Бывший наставник "Акрона" Заур Тедеев оценил потенциал Артема Дзюбы стать тренером.
Фото: ФК "Акрон"
"Есть ли у Дзюбы потенциал стать тренером?

Уровень его харизмы, знаний, восприятия человеческой сущности и реальности — а Артем близок к Господу с точки зрения обращения с людьми — непременно помогут ему.

У меня в этом нет сомнений", - сказал Тедеев.

Ранее бывший нападающий "Акрона" Артем Дзюба сообщил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Однако он отметил, что еще может выступить за какой-либо клуб в Кубке России.

Этим летом Дзюба покинул тольяттинскую команду и стал свободным агентом. В составе красно-черных форвард провел 52 матча и записал в свой актив 18+12 по системе гол плюс пас. В августе игроку искольнилось 38 лет.

Источник: Sport24

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