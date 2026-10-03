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"Столько тратят не для второго или третьего места". Слишкович - об амбициях "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Владимир Слишкович высказался о шансах команды стать в этом сезоне чемпионом РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" сейчас идет в лидерах РПЛ и, конечно, готов стать чемпионом. Они строили команду, собирали состав, чтобы становиться чемпионом.

В российском чемпионате у них наилучший рост в команде. У красно-белых очень сильная команда, сильнейшая в РПЛ. У всех болельщиков одно реальное ожидание — чемпионство. Потому что столько тратят не для второго или третьего места", - сказал Слишкович.

На старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал шесть побед, один раз сыграл вничью и дважды уступил. В 9 сыгранных турах красно-белые набрали 19 очков и располагаюстя на втором месте в турнирной таблице чемпионата. От лидирующего "Краснодара" они отстают на сегодняшний день на два очка.

По окончании международной паузы команда Хуана Карлоса Карседо встретится на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 10-го тура первентства страны.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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