"Столько тратят не для второго или третьего места". Слишкович - об амбициях "Спартака"

"Спартак" сейчас идет в лидерах РПЛ и, конечно, готов стать чемпионом. Они строили команду, собирали состав, чтобы становиться чемпионом.
В российском чемпионате у них наилучший рост в команде. У красно-белых очень сильная команда, сильнейшая в РПЛ. У всех болельщиков одно реальное ожидание — чемпионство. Потому что столько тратят не для второго или третьего места", - сказал Слишкович.
На старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал шесть побед, один раз сыграл вничью и дважды уступил. В 9 сыгранных турах красно-белые набрали 19 очков и располагаюстя на втором месте в турнирной таблице чемпионата. От лидирующего "Краснодара" они отстают на сегодняшний день на два очка.
По окончании международной паузы команда Хуана Карлоса Карседо встретится на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 10-го тура первентства страны.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"