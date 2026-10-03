Команды сыграют на стадионе "Екатеринбург Арена". Главным арбитром встречи назначен Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Okko и "Первом канале".
Для сборной России это будет второй матч за несколько дней. 29 сентября команда Валерия Карпина встречалась с Ираном в Казани и победила со счетом 2:0. Уже 6 октября россияне сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде, начало встречи запланировано на 19:00 мск.
В рейтинге ФИФА сборная России занимает 36-е место. Намибия располагается на 122-й позиции, а следующий соперник россиян Нигерия идет 31-й.
Источник: "Чемпионат"
Россия сыграет с Намибией уже сегодня: во сколько начало и где смотреть матч
Сборная России 3 октября проведет товарищеский матч с Намибией в Екатеринбурге — встреча начнется в 18:00 мск.
Фото: РФС