Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Финляндия
16:00
АлбанияНе начат
Эстония
19:00
ЛюксембургНе начат
Исландия
19:00
БолгарияНе начат
Хорватия
19:00
АнглияНе начат
Беларусь
19:00
Сан-МариноНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Испания
21:45
ЧехияНе начат
Северная Македония
21:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
НамибияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
11:00
БалтикаНе начат
Локомотив
11:30
ОренбургНе начат
Факел
14:30
ВитебскНе начат
Ростов
17:00
КраснодарНе начат
Оренбург
17:00
ТекстильщикНе начат

Россия сыграет с Намибией уже сегодня: во сколько начало и где смотреть матч

Сборная России 3 октября проведет товарищеский матч с Намибией в Екатеринбурге — встреча начнется в 18:00 мск.
Фото: РФС
Команды сыграют на стадионе "Екатеринбург Арена". Главным арбитром встречи назначен Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Okko и "Первом канале".

Для сборной России это будет второй матч за несколько дней. 29 сентября команда Валерия Карпина встречалась с Ираном в Казани и победила со счетом 2:0. Уже 6 октября россияне сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде, начало встречи запланировано на 19:00 мск.

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 36-е место. Намибия располагается на 122-й позиции, а следующий соперник россиян Нигерия идет 31-й.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится