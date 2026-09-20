Батраков стал единственным игроком "Галатасарая", поблагодарившим болельщиков после поражения

Только российский полузащитник Алексей Батраков подошел в фанатам "Галатасарая" после проигрыша "Транбзонспору".

Фото: ФК "Галатасарай"

Атакующий хавбек "Галатасарая" Алексей Батраков стал единственным игроком своей команды, поблагодарившим болельщиков после поражения в шестом туре чемпионата Турции от "Трабзонспора". Об этом сообщает Yellow&Red Report.



Игра состоялась вчера, 19 сентября, в Трабзоне и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. 21-летний Батраков не попал в стартовый состав стамбульцев и вышел на замену на 68-й минуте.



По данным издания, после матча все игроки "Галатасарая" покинули поле и отправились в раздевалку. Батраков же остался на поле и выразил свою благодарность болельщикам, аплодируя им на протяжении некоторого времени.