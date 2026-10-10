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Головин сделал голевую передачу, но "Монако" упустил победу над "Тулузой"

"Монако" упустил победу над "Тулузой" в матче шестого тура чемпионата Франции - 2:2.
Фото: Getty Images
Хозяева повели на 29-й минуте после гола Эдана Диопа. Результативную передачу в этом эпизоде сделал Александр Головин. Ещё до перерыва Маттис Аблин увеличил преимущество монегасков.

После перерыва "Тулуза" отыгралась. Каспер Тенгстедт реализовал пенальти на 48-й минуте, а спустя 11 минут Сион Оппонг сравнял счёт.

После шести туров "Монако" набрал 14 очков и возглавляет таблицу Лиги 1. "Тулуза" с шестью баллами занимает 12-е место.

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