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Сафонов рассказал, почему решил отрастить длинные волосы

Вратарь "ПСЖ" и сборной России Матвей Сафонов объяснил, почему предпочитает длинные волосы.
Фото: Getty Images
По словам голкипера, выбор причёски связан с удобством во время матчей.

- Раньше зачесывал их перед матчами набок, старался закреплять какими-то гелями, лаками. Но они при попадании на перчатки, когда ты просто поправил волосы, серьезно ухудшают сцепление, мяч может проскальзывать.

Потому сначала надевал что-то вроде теннисной повязки, потом, когда волосы стали длиннее, начал просто использовать резинку. Это очень удобно: 2-3 минуты и забыл до конца матча, - рассказал Сафонов во время онлайн-встречи со школьниками, организованной РФС и платформой "Сферум".

Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года. Контракт российского голкипера с парижским клубом рассчитан до июня 2029 года.

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