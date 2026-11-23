Фото: ПФК ЦСКА

"Мурад Олегович привел команду к первому чемпионству, в прошлом году выиграл серебро, и здесь — по объективным причинам, да, — не задалось. И уже пошли разговоры об увольнении и тому подобное", — отметил Игдисамов.