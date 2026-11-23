"Сергей Богданович — шесть чемпионств подряд, тем не менее попадает под шквал критики"
"Мурад Олегович привел команду к первому чемпионству, в прошлом году выиграл серебро, и здесь — по объективным причинам, да, — не задалось. И уже пошли разговоры об увольнении и тому подобное", — отметил Игдисамов.
Тренер армейцев подчеркнул, что постоянные победы невозможны, а давление является неотъемлемой частью профессии.
"Невозможно выигрывать всегда. Бывают полосы белые, бывают полосы черные. И нужно принимать правила этой игры. К сожалению, они такие суровые и жестокие", — добавил специалист.
Игдисамов также признался, что пока не знает, как сам будет справляться с подобным давлением на протяжении тренерской карьеры.
Источник: "Вести"