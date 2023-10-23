"По силам ли завоевать чемпионство в этом сезоне? Считаю, что по силам. Клуб провёл отличные трансферы, команда играет хорошо. Пока у "ПСЖ" нет поставленной игры, как прежде, так что шансы хорошие", — передает слова Клюева Metaratings.ru.
"Монако" Головина находится на первом месте в Лиге 1 после 9 туров. Клуб набрал 20 очков. Действующий чемпион "ПСЖ" идет на третьей строчке в таблице. У парижан 18 очков в 9 играх.
В этом сезоне чемпионата Франции Головин сыграл 8 матчей. В них российский полузащитник забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Следующий матч "Монако" сыграет против "Лилля" 29 октября в 17:00 по московскому времени.
Агент Головина: у "Монако" большие шансы выиграть чемпионство в этом году
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, оценил шансы клуба на победу в чемпионате Франции.
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