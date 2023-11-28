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Семин: думаю, за Головиным следят многие европейские топ-клубы. Он входит в число лучших игроков Лиги 1

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Экс-наставник сборной России Юрий Семин высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: Getty Images
"Думаю, за Головиным следят многие европейские топ-клубы. Он же на виду. Играет в чемпионате, который славится своими молодыми талантами. И по статистике, и по игре Саша проводит великолепный сезон. Он входит в число лучших игроков Лиги 1", — приводит слова Семина "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 12 играх за "Монако". За это время 27-летний полузащитник смог 5 поразить ворота соперников и 2 раза отдать результативные передачи. Россиянин дважды признавался игроком месяца в своей команде, а также претендовал на звание MVP месяца в Лиге 1. Текущее Соглашение с футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Портал Transfermakt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Семин Головин Монако
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