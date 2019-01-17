"Урал" арендовал у "Краснодара" Стефана Страндберга

Защитник "Краснодара" Стефан Страндберг продолжит карьеру в «Урале».Как сообщает пресс-служба "шмелей", норвежский футболист будет выступать в клубе из Екатеринбурга до конца текущего сезона.Первую часть нынешнего сезона провел Страндберг провел в "Краснодаре-2".Стефан уже присоединился к «Уралу» на сборе в Пафосе и принимает участие в тренировочном процессе, сообщает пресс-служба уральской команды.