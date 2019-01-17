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"Урал" арендовал у "Краснодара" Стефана Страндберга

Защитник "Краснодара" Стефан Страндберг продолжит карьеру в «Урале».

Как сообщает пресс-служба "шмелей", норвежский футболист будет выступать в клубе из Екатеринбурга до конца текущего сезона.

Первую часть нынешнего сезона провел Страндберг провел в "Краснодаре-2".



Стефан уже присоединился к «Уралу» на сборе в Пафосе и принимает участие в тренировочном процессе, сообщает пресс-служба уральской команды.
Теги: Урал Краснодар Страндберг
Сегодня, 14:51
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#1  ythe  Ё-бург (Сегодня, 16:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Вэлкам!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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