Игрок "Штутгарта" дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника

Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар отстранен до конца сезона за плевок в игрока леверкузенского "Байера" Кая Хаверца в матче 29-го тура чемпионата Германии.Инцидент произошел на 90-й минуте встречи. За свой поступок Аскасибар получил прямую красную карточку. Матч завершился победой "Байера" — 1:0.Дисциплинарная инстанция Немецкого футбольного союза (DFB) дисквалифицировала игрока до 25 мая."Я уже извинился за свое поведение перед клубом и командой, и конечно, выражаю свои извинения своем оппоненту Каю Хаверцу. Даже если меня провоцировали ранее, я не должен был так поступать", — цитирует Аскасибара официальный сайт "Штутгарта".