Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|29
|67
|2
|Боруссия Д
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Ф
|29
|52
|5
|Боруссия М
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер
|29
|46
|8
|Байер
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна
|29
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|29
|28
|15
|Шальке 04
|29
|27
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14
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Игрок "Штутгарта" дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника
Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар отстранен до конца сезона за плевок в игрока леверкузенского "Байера" Кая Хаверца в матче 29-го тура чемпионата Германии.
Инцидент произошел на 90-й минуте встречи. За свой поступок Аскасибар получил прямую красную карточку. Матч завершился победой "Байера" — 1:0.
Дисциплинарная инстанция Немецкого футбольного союза (DFB) дисквалифицировала игрока до 25 мая.
"Я уже извинился за свое поведение перед клубом и командой, и конечно, выражаю свои извинения своем оппоненту Каю Хаверцу. Даже если меня провоцировали ранее, я не должен был так поступать", — цитирует Аскасибара официальный сайт "Штутгарта".
"Газета.ру"
Инцидент произошел на 90-й минуте встречи. За свой поступок Аскасибар получил прямую красную карточку. Матч завершился победой "Байера" — 1:0.
Дисциплинарная инстанция Немецкого футбольного союза (DFB) дисквалифицировала игрока до 25 мая.
"Я уже извинился за свое поведение перед клубом и командой, и конечно, выражаю свои извинения своем оппоненту Каю Хаверцу. Даже если меня провоцировали ранее, я не должен был так поступать", — цитирует Аскасибара официальный сайт "Штутгарта".
"Газета.ру"
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