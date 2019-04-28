Германия Бундеслига 1 2018/19 
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Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Байер
Хоффенхайм
Вердер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 30 70
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 31 51
6 Байер 31 51
7 Хоффенхайм 30 50
8 Вердер 31 46
9 Вольфсбург 30 46
10 Фортуна 31 40
11 Герта 31 37
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 31 24
17 Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 31 18
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Фанаты "Шальке" попали зажигалкой в голову игроку "Боруссии"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо получил повреждение во время празднования гола партнера по команде, Марио Гетце, в игре 31-го тура немецкой Бундеслиги с "Шальке-04" (2:4).

По информации Daily Mail, болельщики команды из Гельзенкирхена швырнули в английского полузащитника зажигалку и попали ему в голову. Санчо сразу схватился за лоб и повалился на газон, после чего медики "шмелей" оказали ему помощь.

Травма вышла несерьезной, и 19-летний футболист смог дальше принимать участие во встрече.

За три тура до конца сезона-2018/2019 "Боруссия" с 69 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Опережает "шмелей" "Бавария" (70), у которой матч в запасе. "Шальке" (30) занимает 15-ю строчку.



"Газета.ру"
Теги: Шальке Боруссия Бундеслига
Сегодня, 11:37
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