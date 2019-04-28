Фанаты "Шальке" попали зажигалкой в голову игроку "Боруссии"

Jadon Sancho hit on the head by a lighter thrown from a section of Schalke fans after setting up a goal for Dortmund team-mate Mario Gotze https://t.co/fFeTRY7EnY pic.twitter.com/V2m6iz60Sm — MailOnline Sport (@MailSport) April 27, 2019

Хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо получил повреждение во время празднования гола партнера по команде, Марио Гетце, в игре 31-го тура немецкой Бундеслиги с "Шальке-04" (2:4).По информации Daily Mail, болельщики команды из Гельзенкирхена швырнули в английского полузащитника зажигалку и попали ему в голову. Санчо сразу схватился за лоб и повалился на газон, после чего медики "шмелей" оказали ему помощь.Травма вышла несерьезной, и 19-летний футболист смог дальше принимать участие во встрече.За три тура до конца сезона-2018/2019 "Боруссия" с 69 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Опережает "шмелей" "Бавария" (70), у которой матч в запасе. "Шальке" (30) занимает 15-ю строчку.