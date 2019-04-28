Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|30
|70
|2
|Боруссия Д
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Ф
|31
|54
|5
|Боруссия М
|31
|51
|6
|Байер
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|30
|50
|8
|Вердер
|31
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке 04
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|31
|18
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Фанаты "Шальке" попали зажигалкой в голову игроку "Боруссии"
Хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо получил повреждение во время празднования гола партнера по команде, Марио Гетце, в игре 31-го тура немецкой Бундеслиги с "Шальке-04" (2:4).
По информации Daily Mail, болельщики команды из Гельзенкирхена швырнули в английского полузащитника зажигалку и попали ему в голову. Санчо сразу схватился за лоб и повалился на газон, после чего медики "шмелей" оказали ему помощь.
Травма вышла несерьезной, и 19-летний футболист смог дальше принимать участие во встрече.
За три тура до конца сезона-2018/2019 "Боруссия" с 69 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Опережает "шмелей" "Бавария" (70), у которой матч в запасе. "Шальке" (30) занимает 15-ю строчку.
"Газета.ру"
По информации Daily Mail, болельщики команды из Гельзенкирхена швырнули в английского полузащитника зажигалку и попали ему в голову. Санчо сразу схватился за лоб и повалился на газон, после чего медики "шмелей" оказали ему помощь.
Травма вышла несерьезной, и 19-летний футболист смог дальше принимать участие во встрече.
За три тура до конца сезона-2018/2019 "Боруссия" с 69 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Опережает "шмелей" "Бавария" (70), у которой матч в запасе. "Шальке" (30) занимает 15-ю строчку.
Jadon Sancho hit on the head by a lighter thrown from a section of Schalke fans after setting up a goal for Dortmund team-mate Mario Gotze https://t.co/fFeTRY7EnY pic.twitter.com/V2m6iz60Sm— MailOnline Sport (@MailSport) April 27, 2019
"Газета.ру"
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