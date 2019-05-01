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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

"Фортуна" из Дюссельдорфа хочет летом взять в аренду Смолова

Немецкая "Фортуна" из Дюссельдорфа хочет взять в аренду нападающего "Локомотива" Федора Смолова в летнее трансферное окно, сообщает Express.

Действующий контракт Смолова с "Локомотивом" рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне он провел за "Локомотив" 18 игр в РПЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Сам Смолов до сих пор преследует надежду проявить себя в европейском клубе.

По информации источника, "Локомотив" будет во время аренды платить три четверти зарплаты Смолову.

Sport24.ru
Теги: Смолов Локомотив Фортуна Бундеслига
Сегодня, 03:54
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(1)
#2  ``Johnny``  Лас Вегас (Сегодня, 05:47)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Похоже на утку.

Зачем Локомотиву отдавать Смолова в аренду и платить 75% его зарплаты?


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Футбол - это вопрос жизни и смерти, а возможно еще более важный.
Регистрация: 3.01.2009 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 04:12)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Докатился Федя.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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