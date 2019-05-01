"Фортуна" из Дюссельдорфа хочет летом взять в аренду Смолова

Немецкая "Фортуна" из Дюссельдорфа хочет взять в аренду нападающего "Локомотива" Федора Смолова в летнее трансферное окно, сообщает Express.Действующий контракт Смолова с "Локомотивом" рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне он провел за "Локомотив" 18 игр в РПЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Сам Смолов до сих пор преследует надежду проявить себя в европейском клубе.По информации источника, "Локомотив" будет во время аренды платить три четверти зарплаты Смолову.