Тренер "Лейпцига" заявил, что его команда покажет игру топ-уровня в финале Кубка Германии с "Баварией"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник прокомментировал предстоящий финал Кубка Германии с "Баварией"."У нас лучшая оборона минувшего сезона Бундеслиги. Завтра мы хотим это снова доказать. Мы хотим показать, что и в таком большом финале мы можем показать игру топ-уровня", - цитирует Рангника пресс-служба мюнхенцев.