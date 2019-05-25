Тренер "Лейпцига" заявил, что его команда покажет игру топ-уровня в финале Кубка Германии с "Баварией"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник прокомментировал предстоящий финал Кубка Германии с "Баварией".

"У нас лучшая оборона минувшего сезона Бундеслиги. Завтра мы хотим это снова доказать. Мы хотим показать, что и в таком большом финале мы можем показать игру топ-уровня", - цитирует Рангника пресс-служба мюнхенцев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лейпциг Бавария Бундеслига
Сегодня, 18:44
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