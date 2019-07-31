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"Бавария" развеяла опасения болельщиков насчет травмы Комана

Полузащитник "Баварии" и национальной команды Франции Кингсли Коман избежал серьезного повреждения, сообщает официальный сайт "красных".

"Он получил удар по икроножной мышце, это всегда болезненно. Когда ты лежишь на газоне и на тебя обрушивается весь вес твоего соперников, то это больно. Но я думаю, что все не так уж серьезно и в течение следующих дней Кингсли вернется в строй", — приводятся в пресс-релизе слова наставника мюнхенцев Нико Ковача.

Травму футболист получил в финальном матче Кубка Ауди против английского "Тоттенхэма", в котором лондонцы победили по серии пенальти 8:7 (2:2).

"Газета.ру"

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Теги: Коман Бавария
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