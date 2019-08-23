"Боруссия" на выезде обыграла "Кёльн"

В матче 2-го тура чемпионата Германии "Боруссия" в гостях победила "Кельн" со счетом 3:1.



Чемпионат Германии



2 тур



Голы: Дрекслер, 29, Санчо, 70, Хакими, 86



Кёльн: Хорн, Борнау, Кцихос, Эхизибуэ, Хектор, Скири, Верстрате, Дрекслер, Шиндлер, Модест, Кордоба



Боруссия Д: Бюрки, Пищек, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Витсель, Вайгль, Санчо, Азар, Ройс, Алькасер



Предупреждения: Верстрате, 45+1, Пищек, 58, Эхизибуэ, 90