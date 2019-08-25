Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен поделился мнением об игре хавбека Филиппе Коутиньо, перешедшего в немецкий клуб из "Барселоны" на правах аренды.
"Коутиньо? Это футболист с большим потенциалом, но ему нужно дать время. Он решит исход многих игр "Баварии", — цитирует Роббена Bild.
Бразилец перешел в "Барселону" в январе 2018 года. За каталонский клуб он провел 76 матчей и забил 21 мяч.
"Газета.ру"
Арьен Роббен: Коутиньо решит исход многих игр "Баварии"
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