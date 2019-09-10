Аксель Витсель: "Боруссия" может дойти до финала Лиги чемпионов

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне."Я считаю, что нам нужно выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне. Думаю, мы можем дойти до финала. Но всё зависит от жеребьёвки плей-офф.Что касается Бундеслиги, мы извлекли урок из ошибок, сделанных в прошлом сезоне. Также мы усилились несколькими игроками, и теперь наш состав стал ещё более качественным. Так что, думаю, мы лучше, чем год назад. "Бавария" потеряла Роббена и Рибери, но усилилась Коутиньо и Перишичем. Думаю, с этими двумя они станут только лучше. Очевидно, нам придётся бороться с ними до самого конца, но в первую очередь необходимо сконцентрироваться на самих себе, а не думать о том, что делает "Бавария", — цитирует Витселя Bulinews.com со ссылкой на Kicker TV.